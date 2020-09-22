لقي زوجان حتفهما، في ساعة متقدمة من نهار اليوم، بعد تعرضهما لصعقة كهربائية داخل منزلهما بحي البلاطو في أولاد فايت في العاصمة. وجرت وقائع الحادث في حدود الساعة الواحدة صباحا و44 دقيقة، حينما كانت الزوجة البالغة من العمر 41 عاما تستحم داخل حمام المنزل الذي كان يخضع لأشغال بناء وترميم، ولم تنتبه للكوابل الكهربائية التي كانت متواجدة في الحمام، فتعرضت لصعقة كهربائية أودت بحياتها في عين المكان.

وحاول الزوج، البالغ من العمر 48 عاما، إنقاذ زوجته ومدها يد العون، إلا أن الشرارة الكهربائية كانت أسرع منه، فأصيب هو الآخر ليسقط جثة هامدة داخل الحمام.

وترك الضحيتان 5 أطفال أيتام، فيما فتح أفراد الأمن تحقيقا في القضية بينما نقل أعوان الحماية المدنية الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني مسوس.