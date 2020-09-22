أنقذ الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري فريقه من الخسارة أمام النصر السعودي بعد تسجيله هدف التعادل 1-1، في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

وكان النصر السعودي متقدما في النتيجة بهدف سجله خالد الغنام في الدقيقة 22 لكن بونجاح تمكن من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة في الدقيقة 88، مستغلا كرة عرضية من زميله تاباتا ليضعها في الزاوية العكسية لحارس النصر.

وكشف الدولي الجزائري في المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة للغاية وقال "كانت مواجهة صعبة بالنسبة لنا، النصر فريق قوي ولعب دون ضغط، لأنه تأهل للدور الثاني"، وأضاف "شعرنا بالإرهاق في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني عاودنا في المواجهة"، وتابع "لقد خرجنا بالتعادل قبل نهاية المباراة، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، خاصة أننا واجهنا صعوبات كبيرة"، وختم تصريحه "علينا أن نبحث عن الأفضل في اللقاء القادم، رغم كل الصعوبات والمنافسة القوية التي تشهدها البطولة".

من جانبه قال مدرب السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز، أن التعادل مع النصر السعودي ليس بالنتيجة السيئة، وأوضح تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لم نلعب بصورة جيدة في الشوط الأول، وكان الشوط الثاني أفضل، لو لعبنا بنفس الأسلوب من البداية، لربما كانت لدينا فرصة للفوز وحسم الأمور".

وأضاف "النصر يعتبر من أقوى فرق القارة، وهو مرشح للمنافسة، ورغم ذلك لم نخسر، وأنا سعيد بشكل عام بالشوط الثاني، وما قدمه الفريق في الوقت الحاسم"، ورفض تشافي تقديم الوعود بشأن التتويج، حيث قال "ما زال الوقت مبكرا للحديث عن اللقب، علينا أن نتقدم خطوة بخطوة، خاصةً أن البطولة تشهد حضور أقوى فرق آسيا، ويجب أن نتعامل مع المنافسة بشكل تدريجي".

ورفع بونجاح بفضل الهدف الذي سجله رصيده التهديفي إلى أربعة أهداف، وبهذه النتيجة ضمن النصر السعودي تأهله إلى الدور المقبل بعد أن إنفرد بصدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما رفع السد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

ولحساب نفس المجموعة، خيم التعادل السلبي، على مواجهة العين الإماراتي وسباهان الإيراني، بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، في العاصمة القطرية الدوحة. وبهذا التعادل، احتل العين المركز الأخير في المجموعة بنقطتين، كما تبخرت آمال نادي سباهان في التأهل إلى الدور القادم، حيث استقر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.