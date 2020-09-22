نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم الثلاثاء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي قوله إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد-19 بحلول 15 أكتوبر المقبل.

وقام بتطوير اللقاح معهد (فيكتور) في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الهيئة الروسية، اليوم الثلاثاء: "بعد تسجيل لقاح "إيبي فاك كورونا" (لقاح ضد وباء كورونا) في أكتوبر 2020، من المخطط إجراء تجارب سريرية تشمل متطوعين ذوي أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بالإضافة إلى إجراء تجارب سريرية بعد التسجيل باستخدام العلاج الوهمي بمشاركة خمسة ألآف متطوع بالغ من مختلف الفئات العمرية".

وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية ، آنا بوبوفا، قد أعلنت قبل أيام، أن معهد "تشوماكوف" الروسي بدأ بالتجارب السريرية على لقاح كورونا يعتمد على فيروسات حية.

وقالت بوبوفا، في وقت سابق: "الآن مركز تشوماكوف أكمل بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الكامل للفيروس وسيقدم للعيادة لقاحا يعتمد على فيروسات ضعيفة غير قادرة على التسبب في المرض ".

وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبرالجاري.

وأفادت بعدم وجود آثار جانبية لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز "فيكتور" أثناء التجارب السريرية، باستثناء بعض الألم في موقع الحقن.