توصلت إدارة فريق أولمبي المدية إلى الاتفاق مع سبعة عناصر جديدة ستدعم تشكيلة هذا الموسم في بطولة المحترف الأول، فيما تم الاحتفاظ بخمسة عشر لاعبا ممن ساهموا في تحقيق هدف الصعود، ويبدو أن الأولمبي بقيادة المدرب شريف حجار ومساعده عوامر عبد الغني راهنت على انتداب لاعبين لا يملكون أسماء لكن بإمكانهم تقديم الإضافة اللازمة و التألق في فريق الأولمبي.

وبالنظر للإمكانيات الفنية التي أبانوا عنها في فرقهم على غرار ماموني وسط ميدان شباب بني ثور، بركات عبد الإله هداف شباب فروحة، جغدالي عمر وسط ميدان وفاق المسيلة، بن علال إبراهيم صانع العاب أمل بوسعادة سابقا، بلهوشات جناح أيسر فريق نجم بن عكنون.

كما تمكنت إدارة الرئيس بوقلقال من إقناع كل من وسطي الميدان داود وبولتواق لتجديد العقد مع الأولمبي الذي قرر الاحتفاظ بهما بعدما ضمنا مكانتهما في تشكيلة الموسم الفارط، كما سجل الفريق عودة الحارس شيكر. وحسب مصدر من الفريق فإن إدارة الأولمبي تجري مفاوضات مع بعض اللاعبين الذين يملكون الخبرة لتدعيم التشكيلة التي ستشرع في تحضيراتها بداية من الأحد المقبل بعد خضوع اللاعبين للبرتوكول الصحي السبت القادم، كما قامت الإدارة باستغلال إعانة مجمع صيدال المقدرة بـ 1.5 مليار وتم منح شهرين لكل لاعب من تشكيلة الموسم الفارط في انتظار أن تتدعم خزينة النادي بإعانات أخرى .