هذا المرض يشكل مناعة ضد كورونا

عيادة الخبر
22 سبتمبر 2020 () - ك.ب / الوكالات
0 قراءة
+ -

نقلت وكالة "رويترز" عن دراسة غير منشورة أجراها أستاذ في جامعة ديوك، ميغيل نيكوليليس، أنه في المناطق التي تم فيها تسجيل حالات تفشي حمى الضنك في السنوات الأخيرة، يكون انتشار فيروس كورونا أبطأ.

وقال العالم الأمريكي: "هذا الاكتشاف المذهل يثير احتمالية مثيرة للاهتمام للتفاعل المناعي المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس SARS-CoV-2". ووفقا لنيكوليليس إن الناس يمكن أن يكتسبوا مستوى معينًا من المناعة ضد COVID-19 بفضل لقاح حمى الضنك، إذا تم تأكيد ذلك.

في نفس السياق

تسجيل اللقاح الروسي الثاني في هذا الموعد
كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تونس لن تخضع للحجر الصحي مجددا
السعودية تكشف عن تفاصيل العودة التدريجية للعمرة
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول