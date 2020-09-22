تعرض بطالون بحاسي مسعود، صباح اليوم الثلاثاء ، إلى إصابات بليغة، عقب سقوط جدار تابع للملحقة المحلية للتشغيل أثناء تجمع للبطالين.

وقال شهود عيان أن الواقعة استدعت تدخل أعوان الحماية المدينة الذين قاموا بنقل المصابين على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة البترولية .

وفي نفس السياق، أقدم صباح اليوم ثلاثة بطالين بحاسي مسعود، على الدخول في إضراب عن الطعام أمام مقر المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار احتجاجا على إقصائهم من التوظيف في عرض عمل سابق يعود إلى سنة 2019.

وقال المضربون عن الطعام في رسالة موجهة إلى مدير عام الشركة، " قررنا الدخول في إضراب عن الطعام للموت بكرامة وعدم تجرع مرارة الإقصاء والتهميش من طرف مسؤولي الشركة مع التمسك بحقنا المشروع في العمل والذي يكفله الدستور لاسيما المادة 106 منه " .

ودعا هؤلاء في رسالتهم الموجهة إلى رئيس دائرة حاسي مسعود والجهات المعنية ، بتدخل الدوائر الوصية لإنصافهم وفتح تحقيق في عملية التعسف التي تعرضوا لها من مسؤولي الشركة المذكورة .

وتعرف مدينة حاسي هذه الأيام على غرار باقي مناطق ولاية ورڨلة، توترات في صفوف طالبي العمل في الشركات البترولية وكذا التحقيق في ملف التشغيل ووضع حد للخروق الحاصلة في تصريف عروض العمل .