أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسماع دوي انفجار في بلدة عين قانا في الجنوب ولم تعرف أسبابه بعد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضافت، أن الانفجار وقع في منزل عند أطراف بلدة عين قانا جنوبي لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم سماع دوي قوي جدا في أرجاء الجنوب، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في إقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

وتتحدث معلومات أولية نقلا عن مصادر محلية مطلعة أنّ ما حصل هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا، بحسب لبنان 24.

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة في حديث تلفزيوني إلى أنّه "تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة إسعاف متوجّهة إلى محطة محروقات في عين المكان".