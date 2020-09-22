نفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله عن إطلاق مسابقة الفرقان الإسلامية.

وأفادت ذات الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن "وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنفي ما تم تداوله حول مسابقة منسوبة إليها سميت بمسابقة الفرقان الإسلامية".

وأضاف ذات البيان، أن "هذه المسابقة التي تم نشرها عبر صفحة فايسبوك وتحمل شعار الوزارة تحت عنوان دار الثقافة الإسلامية لا تمت بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد للصفحة ".

وأوضح ذات المصدر، أن "أي نشاط تنظمه الوزارة يتم الإعلان عنه عبر صفحة الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحة الفايسبوك المؤمنة الخاصتين بالوزارة"