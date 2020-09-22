وجه مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، الدعوة لكل من وسط ميدان نادي بارادو، آدم زرقان، ومدافع مولودية الجزائر، نبيل لعمارة، ضمن القائمة الموسعة التي وضعها تحسبا للمباراتين الوديتين المحتملتين أكتوبر المقبل في أوروبا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء عن مصدرها المطلع .

و أكمل زرقان (20 سنة) ولعمارة (27 سنة)، اللذان يعتبران من كوادر فريقيهما، إجراءات الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأوروبية.

وشرعت الاتحادية الجزائرية، هذا الأسبوع، في إرسال الدعوات للاعبين المعنيين بالتربص المقبل لـ"الخضر"، المتزامن مع تواريخ الفيفا من 5 إلى 13 أكتوبر، حسب ما تمليه القوانين.

كما وجه الناخب الوطني أيضا الدعوة للرباعي الجزائري الناشط في الترجي الرياضي التونسي وهم: عبد القادر بدران، إلياس شتي، محمد أمين توغاي وعبد الرحمن مزيان، حسب ما كشف عنه نادي "باب السويقة" أمس الإثنين على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

وحسب ذات المصدر، "لم يتم ترسيم أي شيء" إلى غاية اليوم، في الوقت الذي كان فيه الأمين العام للاتحاد الكاميروني، بن يامين ديديي بانلوك، قد كشف السبت الفارط عن تنظيم مباراة ودية أمام الجزائر بهولندا، غير أن السلطات الهولندية لم تمنح بعد الضوء الأخضر لإجراء هذه المقابلة على أراضيها. كما يشكل بلدان آخران خيارا إضافيا لخوض مباراتين وديتين على أرضيهما، ويتعلق الأمر بكل من تركيا والبرتغال.

وتفسر صعوبة تنظيم اللقاءات الودية بأوروبا بالإجراءات الصحية الصارمة التي تفرضها بعض الدول للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويلح بلماضي على مواجهة منتخبين "من العيار الثقيل" وديا، لمعرفة مستوى اللاعبين بعد عدة أشهر من التوقف بسبب كوفيد-19.

وتواجه النخبة الوطنية، المتوقفة عن اللعب منذ نوفمبر 2019، منتخب زيمبابوي ضمن الجولتين الثالثة المقررة يوم 12 نوفمبر داخل الديار، والرابعة يوم 17 من نفس الشهر بهراري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى "كان-2021" المؤجلة إلى 2022.

وفي إطار الدفاع عن لقبه كبطل إفريقيا، سجل الفريق الجزائري بداية موفقة بتحقيق فوزين أمام زامبيا (5-0) بالبليدة وبوتسوانا (1-0) بغابورون.