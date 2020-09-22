ستشهد بدءا من اليوم الثلاثاء عدة أحياء موزعة عبر 03 بلديات بولاية ميلة انقطاعا في التموين بالغاز الطبيعي بسبب القيام بعدة أشغال تقنية، حسبما علم من مصالح امتياز توزيع الكهرباء والغاز بميلة.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها بأن الأحياء المعنية بقطع التموين بهذه الطاقة الحيوية تتوزع عبر بلديات ميلة وحمالة "شمالا" وشلغوم العيد "جنوبا".

وقد تم صباح اليوم الثلاثاء، استنادا لذات المصدر، قطع التموين عن 6 أحياء بعاصمة الولاية تتمثل في أحياء كل من سيدي الصغير و المدينة القديمة وعين كشكين وخلفاوي وبوفنارة ولعبيي, مضيفا بأن سبب قطع التموين بالغاز الطبيعي عن هذه الأحياء بمدينة ميلة يعود للقيام بأشغال إصلاح تسربات الغاز المسجلة على مستواها.

وسيتم ببلدية حمالة قطع التموين بهذه المادة ابتداء من يوم غد الأربعاء بسبب أشغال التأكد من مطابقة المحطة 08 من مشروع نقل الغاز بني حميدان (قسنطينة))- حمالة)، وستستغرق مدة الأشغال12 ساعة.

أما ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) فستنقطع عملية التموين بالغاز الطبيعي عن حي 150 مسكن "محاحطة"و حي 35 مسكن "عفاس" للقيام بأشغال تعويض الشبكة النحاسية المتضررة بحي "محاحطة".

وأضاف المصدر بأن مدة الأشغال التي ستتم يوم غد أيضا تتطلب 04 ساعات لإتمامها.

وأفادت مصالح امتياز ميلة لتوزيع الكهرباء والغاز بأن هناك مؤسسات خاصة معنية بانقطاع التموين بهذه الطاقة الحيوية بكل من بلديتي ميلة شلغوم العيد.