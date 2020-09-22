أفشلت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل وأمن ولاية مستغانم اليوم الثلاثاء، أربع محاولات للهجرة غير الشرعية على اليابسة وفي عرض البحر وتوقيف 51 شخصا، حسبما علم لدى الهيئتين الأمنيتين.

وقامت الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل ليلة الإثنين إلى الثلاثاء باعتراض قاربين كان على متنهما 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية في عرض البحر على بعد 12 ميلا بحريا (22 كيلومتر) شمال مستغانم و5 أميال بحرية (9 كيلومتر) شمال غرب (10 كيلومتر شرق مستغانم).

وتم تحويل الموقوفين إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات مع تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي كورونا (كوفيد 19)، قبل تسليمهم للمصالح المختصة ثم تقديمهم أمام العدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير قانونية، يضيف المصدر ذاته.

ومن جهتها، تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم في وقت مبكر من نهار اليوم الثلاثاء من إحباط محاولتي هجرة غير الشرعية على اليابسة وتوقيف 19 شخصا بينهم امرأة وقاصرين اثنين.