كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 191 إصابة جديدة و 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار
و جاء توزيعالإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر:5.568 (+44)
البليدة : 4.064 (+30)
وهران: 3.880 (+12)
سطيف : 3.187 (+3)
بجاية : 1.791 (+20)
باتنة : 1.779 (+10)
قسنطينة : 1.630 (+3)
عنابة : 1.436 (0)
تيبازة : 1.376 (+8)
المسيلة : 1.288 (+2)
البويرة : 1.287 (+4)
تلمسان : 1.287 (+5)
بسكرة : 1.263 (+2)
ورقلة : 1.254 (+1)
الجلفة : 1.191 (+3)
تيزي وزو : 1.162 (0)
الوادي : 1.103 (0)
بومرداس : 1.025 (+5)
جيجل : 961 (+9)
تيارت : 943 (0)
تبسة : 926 (+4)
المدية : 776 (+1)
عين الدفلى : 774 (+2)
مستغانم : 746 (+6)
أم البواقي : 715 (+1)
الأغواط : 695 (0)
سكيكدة : 681 (+2)
عين تموشنت : 677 (+4)
أدرار : 635 (0)
خنشلة : 591 (1)
قالمة : 519 (+3)
غرداية : 437 (0)
تيسمسيلت : 429 (1)
برج بوعريريج : 422 (0)
سيدي بلعباس : 417 (0)
ميلة : 410 (1)
سوق أهراس : 406 (0)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر :331 (0)
نعامة : 263 (0)
الطارف : 259 (2)
البيض : 232 (0)
الشلف : 227 (1)
غليزان : 210 (+1)
تندوف : 204 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 135 (0)
سعيدة : 72 (0)