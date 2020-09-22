كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
22 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 191 إصابة جديدة و 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن اليوم  الثلاثاء  الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار

و جاء توزيعالإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر:5.568       (+44)

البليدة :  4.064      (+30)

وهران: 3.880       (+12)

سطيف : 3.187       (+3)

بجاية : 1.791      (+20)

باتنة : 1.779       (+10)

قسنطينة : 1.630    (+3)

عنابة : 1.436      (0)

 تيبازة : 1.376    (+8)

المسيلة : 1.288    (+2)

البويرة : 1.287     (+4)

تلمسان : 1.287     (+5)

بسكرة : 1.263       (+2)

ورقلة :  1.254    (+1)

الجلفة : 1.191      (+3)

تيزي وزو : 1.162     (0)

الوادي : 1.103      (0)

بومرداس : 1.025    (+5)

جيجل : 961     (+9)

تيارت : 943     (0)

تبسة : 926      (+4)

المدية : 776      (+1)

عين الدفلى :  774    (+2)

مستغانم : 746     (+6)

أم البواقي :  715   (+1)

الأغواط : 695     (0)

سكيكدة :  681     (+2)

عين تموشنت :  677    (+4)

 أدرار : 635      (0)

خنشلة : 591      (1)

قالمة : 519      (+3)

غرداية : 437     (0)

تيسمسيلت : 429     (1)

برج بوعريريج : 422  (0)

سيدي بلعباس : 417    (0)

ميلة :  410  (1)

 سوق أهراس : 406   (0)

بشار : 348      (0)

مـعـسـكـر :331      (0)

نعامة : 263          (0)

الطارف : 259       (2)

البيض : 232        (0)

الشلف : 227      (1)

غليزان : 210    (+1)

تندوف : 204      (0)

تمنراست : 202     (0)

إليزي : 135     (0)

سعيدة :  72     (0)

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