أعلن البنك الوطني الجزائري اليوم الثلاثاء في بيان له عن إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية في اربع (04) وكالات على مستوى ثلاث (03) ولايات عبر الوطن.

و حسب ذات المصدر, سيتم إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية عل مستوى الوكالة "336 "بولاية باتنة، الوكالة "901 "بولاية المسيلة، الوكالة "292 " بولاية غرداية و كذا وكالة بريان "294 "بنفس الولاية.

كما اعلن البنك عن اطلاق خدمات الصيرفة الاسلامية غدا، الاربعاء في أربع (04) وكالات اخرى موزعة على اربع (04) ولايات عبر الوطن و هي وكالة العلمة "706 "بولاية سطيف ، الوكالة "705 " بولاية برج بوعريريج، الوكالة "315 "بولاية خنشلة، والوكالة" 412 "بولاية بشار.

وبذلك يكون البنك الوطني الجزائري قد عمم ھذا النشاط على مستوى 44 وكالة من وكالاتها موزعة على 34 ولاية.

للتذكير فان عرض الاطلاق ، الذي طرحه البنك الوطني الجزائري، يتضمن تسع (09) منتجات منھا الادخارية المتمثلة في : الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب

"القصر" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، ومنھا التمويلية وتتمثل في المرابحة العقارية ، المرابحة للتجھيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

وبهذه المناسبة، ذكر البنك ان نافذة الصيرفة الإسلامية بالإضافة الى كل منتج من ھذه المنتجات التسع الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية مصادق عليھا من طرف ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الھيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

كما يعلم البنك زبائنه أن مختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المنتجات، بالإضافة الى محاكاة المرابحة و الإجارة متاحة، جميعا، على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الإسلامية ww.financeislamique.bna.dz، مؤكدا أنه ينشر كل جديد حول نشاط الصيرفة الاسلامية والوكالات المسوقة له عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بيانات إعلامية.