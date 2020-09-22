أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، إلى السادس من أكتوبر القادم، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخر، متهمين بالاستيلاء على السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989 .

وبث التلفزيون السوداني الرسمي جلسة المحاكمة، التي ترأسها القاضي عصام الدين محمد الذي قال "الدور القادم (جلسة المحاكمة) في 6 أكتوبر للسير في الاجراءات".

وهذه هي الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.

ويواجه الرئيس السابق عمر البشير، و27 من كبار مساعديه تهما بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.

وفي ماي الماضي، أعلنت النيابة العامة بالسودان اكتمال التحريات في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة.

وفي 30 جوان 1989، نفذ البشير انقلابا على السلطة أطاح فيه بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير، في 11 أفريل العام 2019 بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات شعبية اندلعت فى 19 ديسمبر 2018 بسبب تردى الوضع الاقتصادي.