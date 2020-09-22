أعلن كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الالماني اليوم الثلاثاء عبر حسابه على "إنستغرام" عن مغادرة لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز الفريق.

وسبق للنادي البافاري الاعلان أيضا عن رحيل الإسباني تياغو ألكانتارا إلى ليفربول الأسبوع الماضي .

وتضمنت الرسالة صورة لرومينيغه رفقة اللاعب صاحب الـ32 عامًا، معلقا عليها : "شكرا لك على كل شيء يا عزيزي. نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

وتأتي هذه الرسالة وسط تقارير تفيد باقتراب مارتينيز من العودة إلى ناديه السابق أتلتيك بيلباو الإسباني، الذي رحل عنه صوب البايرن قبل 8 سنوات.

وهكذا، فإن مارتينيز لن يكون حاضرا رفقة زملائه لخوض مباراة السوبر الأوروبي ضد إشبيلية، الخميس المقبل، في مدينة بودابست المجرية.