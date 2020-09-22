تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من إلقاء القبض على فتاة لنشرها مواضيع وحلول إمتحانات شهادة البكالوريا باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لهذه الهيئة الأمنية.



وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، من إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 32 سنة بتهمة الإدخال بطريق الغش معطيات نظام المعالجة الآلية وكذا تهمة حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها.



وأضاف المصدر أنه بناء على معلومات واردة لهذه الهيئة تم فتح تحقيق بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني بالجزائر العاصمة حول نشاط مشبوه لشخص في إطار تسريب مواضيع وحلول إمتحانات شهادة البكالوريا 2020 باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، حيث تبين أن المشتبه فيه قام بنشر مواضيع وحلول الإمتحانات على شبكة فايسبوك.



وبعد التعمق في إجراء التحقيقات، تم التوصل للمشتبه فيه وتحديد عنوانه حيث تم تشكيل دورية تحت قيادة قائد فصيلة الأبحاث والتنقل لعين المكان، ليتضح بعد التحريات أن صاحب الحساب المشبوه هي فتاة حيث تم توقيفها واقتيادها إلى مقر الفصيلة للتحقيق معها حيث أنكرت التهمة في البداية لتعترف بعد مواجهتها بالأدلة والبراهين بقيامها بإعادة نشر موضوعي إمتحان دون مراعاة العواقب المترتبة عن ذلك.



