قال عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن، الذي طور أول تجربة لتشخيص الإصابة بكورونا على مستوى العالم.أننا لن نتخلص من الكمامة قريبا وشتاء صعب ينتظرنا.



فوفقا لموقع "دويتشه فيله" (DW) قدم هذا العالم نبوءة مقلقة عن كورونا، وهي احتمالية أن يبدأ الآن بالانتشار الفعلي، محذرا من شتاء صعب قادم.



وفي إجابته عن سؤال حول التعايش مع وباء كورونا على مستوى العالم، قال كريستيان أنه من الصعب التوقع بذلك عالميا. لدينا أوضاع مختلفة وصعبة في أوروبا، وفصل الشتاء لن يكون سهلا. وفي العام المقبل ستتوفر اللقاحات. وأعتقد أن الأمر سيستمر حتى نهاية العام القادم حتى يتوفر اللقاح لفئات محددة من المجتمع. والكمامة لن نتخلص منها سريعا، لأنه حتى لو بدأنا بالتلقيح، فإن الجزء الأكبر من السكان سيتوجب عليه استعمال الكمامات.



وقال أيضا "في بلدان مثل ألمانيا حيث يوجد عدد قليل من الإصابات لن تكون هناك مناعة على نطاق واسع، وهذا قذ ينطبق على بلدان أوروبا الأخرى أيضا. ومن الصعب إطلاق تقديرات خاصة في مناطق أخرى من العالم. أما في إفريقيا يبدو تطور المرض أقل خطورة، وهذا قد يعود للبنية العمرية الفتية، لكننا الآن ننظر فقط إلى المراكز الحضرية حيث يعيش الكثير من الشباب. ونحن لا نعرف كيف يتطور الفيروس عندما ينتشر في الريف، ولا نعرف كذلك وضع الوباء هناك. وهناك بيانات تفيد بأن الاصابات تتراجع، لكن لا نعرف هل بإمكاننا تعميم هذا الشيء؟ وفي المدن قد يضعف الوباء، لكنه من الممكن أيضا أن يبدأ الآن بالانتشار الفعلي".



وفيما يخص إرتداء الكمامات قال العالم الألماني "ستكون قضية إقليمية تماما. ولن أتعجب إذا ما بات لدينا في أجزاء من العالم العام المقبل سكان محميون. لكن هذا يعني أنهم مروا بوباء لم يظهر قويا بسبب البنية العمرية (مجتمعات فتية)، وقد يكون هذا الحال مثلا سائدا في إفريقيا، وعلى الأقل أتمنى أن يحمي العمر الفتي السكان الأفارقة. وفي أجزاء أخرى من العالم حيث يقوم الأمر على تفادي انتقال الفيروس وانتظار استخدام لقاح يمكن لنا توقع أننا سنستخدم الكمامات حتى نهاية عام 2021. ومن المستحيل التنبؤ، لكن السنة المقبلة ستكون سنة نستخدم فيها الكمامات".