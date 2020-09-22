لقي طفل في الثالثة عشر من العمر مصرعه، مساء اليوم، وأصيب ثلاثة من مرافقيه بجروح في حادث مرور وقع بمنطقة وادي قمارة بالقرب من قرية مقنين بلدية برج اخريص جنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب ما تحصلت عليه"الخبر" من خلية الإعلام لمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة'"على الساعة 16سا25د سجلت مصالحنا حادث يتمثل في انحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 20 في المكان المسمى دهور بن الذيب بلدية برج اخريص المتوفي ح . م من جنس ذكر يبلغ من العمر 13 سنة و 3 مصابين تتراوح أعمارهم بين 29 و 50 سنة قدمت لهم الاسعافات الأولية وتم تحويلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان من طرف كل من الوحدة الثانوية برج اخريص و المركز المتقدم سور الغزلان.