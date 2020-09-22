لقي طفل في الثانية عشرة من العمر مصرعه، مساء اليوم، واصيب ثلاث مرافقيه بجروح في حادث مرور وقع بمنطقة واد قمارة بالقرب من قرية مقنين بلدية برج اخريص جنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب ما تحصلت عليه"الخبر" من خلية الاعلام لمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة'"على الساعة16سا25د سجلت مصالحنا حادث يتمثل في انحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 20 المكان المسمى دهور بن الذيب بلدية برج اخريص المتوفي ح . م من جنس ذكر يبلغ من العمر 13 سنة و 3 مصابين تتراوح أعمارهم بين 29 و 50 سنة قدمت لهم الاسعافات الاولية وتم تحويلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان من طرف كل من الوحدة الثانوية برج اخريص و المركز المتقدم سور الغزلان.