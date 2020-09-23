أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، أحكامها في قضية الإخوة كونيناف.

وقد أدانت رضا كونيناف بـ 16 سنة سجنا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية، وقضت بـ 15 سنة سجنا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية في حق طارق كونيناف.

كما تم الحكم بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق كريم كونيناف، و 20 سنة سجنا نافذا و 8 دج غرامة مالية في حق سعاد كونيناف.

وأدانت ذات المحكمة، بـ 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة في حق حسيبة مقراوي، و قضت بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق عبد العزيز قراح. وأدانت الشركات المعنوية بغرامة مالية قدرت بـ 32 مليون دج.

وقضت أيضا بـ 18 شهرا حبسا منها 6 أشهر نافذة في حق مكاحلية عادل وبناي ليلى و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة 8 ملايين في حق قدور بن طاهر وتم مصادرة جميع أملاك وممتلكات الإخوة كونيناف، ومصادرة ممتلكات وعقارات مسجلة باسم الشركات المعنوية.