يتواصل أعداد ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم في الارتفاع المطرد، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 970 ألفا، فيما تم تسجيل نحو 32 مليون إصابة حتى الآن.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من تفشي فيروس كورونا، حيث حصد الوباء فيها أرواح أكثر من 200 ألف شخص، فيما تم تسجيل 6.9 مليون إصابة حتى الآن.

وأظهرت آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن الوباء تسبب في وفاة أكثر من 138 ألف شخص في البرازيل التي تحتل المرتبة الثالة في عدد الإصابات، حيث سجلت 4.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات سجلت أكثر من 90 ألف وفاة، وأكثر من 5.6 مليون إصابة.

وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 74 ألف شخص حتى الآن، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 705 آلاف إصابة.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة حيث سجلت 42 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد المصابين فيها بالفيروس 406 آلاف مصاب.

وسجلت إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات نحو 36 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها 300 ألف إصابة.

وحصد فيروس كورونا في فرنسا أرواح نحو 31 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات 507 آلاف حتى الآن، تليها إسبانيا التي ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 31 ألف حالة، وسجلت أكثر من 680 ألف إصابة.

وفي الشرق الأوسط تعتبر إيران أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء، حيث سجلت نحو 25 ألف حالة وفاة، و430 ألف إصابة.