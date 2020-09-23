وضعت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى يدها على شبكة إجرامية وطنية تتكون من 15 شخصا اختصت في سرقة السيارات بعد تزوير وثائقها وأرقام هياكلها.

وحسب بيان صحفي لخلية الاتصال بأمن الولاية، فإن نشاط هذه الشبكة يمتد عبر ولايات عين الدفلى والجزائر العاصمة وتلمسان ومعسكر وتيارات وتيسمسيلت. وجاءت الإطاحة بعناصر هذه الشبكة حسب ذات البيان، على إثر التحقيقات والأبحاث المعمقة بالتنسيق مع النيابة المختصة المباشرة من قبل فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات في شكاوي ضحايا سرقة السيارات، والتي مكنت من الوصول إلى أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا، كما تم استرجاع وثائق ومحررات رسمية مزورة تمثلت في بطاقات رمادية وبطاقات هوية وتصاريح بالبيع وملفات قاعدية مع حجز الأدوات والوسائل المستعملة في السرقة، إضافة إلى توابع و لواحق مركبات أخرى مسروقة ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي فاق 210 مليون سنتيم