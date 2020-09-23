توفي شخص واحد وأصيب ستة آخرون في حادث مرور وقع مساء أمس الثلاثاء على الطريق الرابط بين دائرة سيلت بولاية تمنراسنت وبرج باجي مختار.

وأفاد اليوم الأربعاء بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية تمنراست أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة سيلت تدخلت مساء أمس لإسعاف جرحى حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة من نوع تويوتا هيلكس كان على متنها سبعة أشخاص.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث الذي وقع في النقطة الكيلومترية 30 باتجاه برج باجي مختار، خلف وفاة امرأة عمرها 25 سنة وأصابة ستة آخرين (ثلاثة ذكور وثلاث إناث) بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم لاحقا على جناح السرعة من قبل فرقة التدخل إلى المصلحة الإستشفائية بسيلت.

من جهتها تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية تمنراست بقرية تلانت نشويخ، لأجل حادث مروري ترتب عن اصطدام سيارة رباعية الدفع بدراجة نارية وأسفر هذا الحادث المؤلم عن وفاة شخصين من جنس ذكر وإصابة شخص أخر بجروح خطيرة تم إسعافه في عين المكان ونقله على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفي تمنراست.