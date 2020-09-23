نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 سبتمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء ، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 سبتمبر 2020 بوادي جنجن شرق بلدية تاكسانة، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، والتي مكنت من القضاء على إرهابي (01) خطير واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم تحديد هوية المجرم، إذ يتعلق الأمر بالمسمى "سليمان يوسف" المدعو "طيب أبو قتادة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، والذي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية.

وفي سياق متصل، كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسكيكدة وتبسة وعين الدفلى مسدسين (02) آليين ومواد كيماوية ومعدات تدخل في إعداد القنابل تقليدية الصنع وثلاثة (03) مخابئ وخمسة (05) قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل بومرداس وجيجل.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بالنعامة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة (03) قناطير و(63.4) كيلوغرام، في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود ببشار ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (64) كلغ من الكيف المعالج.

من جهتها أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وأم البواقي وباتنة وقسنطينة والجزائر وعنابة وورڨلة (08) تجار مخدرات وحجزت (8700.) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(117116) قرص مهلوس، فيما تم توقيف (03) أشخاص وحجز (14621) وحدة من مختلف المشروبات بكل من قسنطينة والنعامة وبسكرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (20) شخصا وحجزت (13) سلاحا ناريا و(754771) وحدة من الألعاب النارية بكل من سطيف وعين صالح وورڨلة والمسيلة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، (109) أشخاص وحجزت شاحنة (01) و(04) مركبات رباعية الدفع و(55) مولدا كهربائيا و(30) مطرقة ضغط وأزيد من (200) لتر من المواد الكيماوية و(75) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (4.5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (31052) لتر بكل من أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (80) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان وعين ڨزام و بشار.