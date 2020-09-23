توفي 11 شخصا وأصيب 150 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم تسجيلهم في 144 تدخل لوحدات الحماية المدنية في مختلف ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأكد بيان من مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بـ03 وفيات و 07 جرحى على إثر حادثي مرور وقعا على مستوى بلديتي تمنراست و سيلت.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 101 عملية تحسيسية عبر 04 ولايات (19 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 58 عملية تعقيم عبر 06 ولايات (28 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع .

أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، قام أعوان الحراسة بـ 166 تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 105 أشخاص و تقديم الإسعافات لـ 56 شخصا آخر مع تحويل 05 أشخاص لمختلف المراكز الصحية الجوارية.