شب حريق مهول في مصلحة الأطفال الرضع بمستشفى الأم والطفل بشير بن ناصر في حدود الساعة الحادية عشر خلف أضرارا مادية ونجاة 30 طفلا مع 30 من الأمهات المرافقات.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإطفاء الحريق وإجلاء المرضى رفقة الممرضات منذ اللحظة الأولى لشرارة الحريق الذي يعود إلى شرارة كهربائية ولم يخلف سوى أضرارا مادية في المبنى وبعض التجهيزات، مست المطبخ وتجهيزاته، حسب مصادر استشفائية. ويعتبر هذا الحريق الثالث الذي يندلع بمصلحة الطفولة بذات المستشفى بعد حريق السنة الماضية الذي أودى بحياة 8 رضع حرقا واختناقا.

وقد عبرت الممرضات عن استيائهن بسبب قدم المبنى الذي يعود إلى سنة 1958 في العهد الاستعماري ولم يعد يستجيب للمواصفات الحديثة.