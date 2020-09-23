قال رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق السعيد شنقريحة، أن الجزائر تغلبت على الإرهاب لوحدها دون الحاجة إلى أي دعم أجنبي.

وأشار الفريق شنقريحة في كلمة ألقاها خلال استقباله قائد القوات الأمريكية لإفريقيا والوفد المرافق له، إلى تضحيات الجيش الوطني الشعبي من أجل الدفع بالجزائر إلى بر الأمان، "بعد كفاح مرير وبدون هوادة من دحر الإرهاب الذي كان علينا مواجهته منذ سنوات التسعينات، إنجاز كان ثمنه تضحيات جسيمة بشرية ومادية".

ويرى المتحدث أن التهديد الإرهابي في الجزائر تقلص خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا في نفس السياق عزم الجيش الوطني الشعبي الضرب بيد من حديد هذه الجماعات.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني بأنه سيتم العمل على تعزيز الشراكة بين الجزائر وأمريكا من خلال الميكانيزمات القائمة على الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة.