تمكن عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية قسنطينة من توقيف موظفة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس تورطت في سرقة لوازم طبية من داخل ذات المؤسسة الاستشفائية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر بأن حيثيات القضية تعود إلى شكوى مقدمة ضد المشتبه فيها بشأن حيازتها لمجموعة من المعدات الطبية التي قامت بسرقتها من المركز الاستشفائي الجامعي و إخفائها بمقر إقامتها.

و أضاف بأنه بعد استصدار إذن بتفتيش مقر سكن المشتبه فيها من طرف السلطة المختصة تم العثور على مجموعة من اللوازم الطبية على غرار كمامات و قفازات و محلول غلوكوز و ضمادات.

و استنادا لذات المصدر الأمني فإن التحقيق قاد إلى تورط المعنية في سرقة هذه اللوازم مستغلة وظيفتها في المركز الاستشفائي الجامعي.

و بعد إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيها تم تقديمها أمام النيابة المحلية حسب ما خلص إليه ذات المصدر.