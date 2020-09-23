سجلت 186 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 121 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.400 من بينها 186 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35428 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 12 ولاية سجلت من حالة 1 الى 9 حالات وأن 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 28 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 25 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة