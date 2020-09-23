سجلت 40 ولاية أقل من 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 28 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 8 ولايات أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء توزيع الإصابات الـ 186 حالة جديدة على الولايات التالية :

- الجزائر:5.587 (+19)

- البليدة : 4.064 (+0)

- وهران: 3.895 (+15)

- سطيف : 3.207 (+20)

- باتنة : 1.806 (+27)

- بجاية : 1.791 (+0)

- قسنطينة : 1.633 (+3)

- عنابة : 1.436 (+0)

- تيبازة : 1.380 (+4)

- تلمسان : 1.299 (+12)

- المسيلة : 1.295 (+7)

- البويرة : 1.287 (+0)

- بسكرة : 1.266 (+3)

- ورقلة : 1.256 (+2)

- الجلفة : 1.191 (+0)

- تيزي وزو : 1.162 (+0)

- الوادي : 1.103 (+0)

- بومرداس : 1.038 (+13)

- جيجل : 978 (+17)

- تيارت : 943 (+0)

- تبسة : 934 (+8)

- المدية : 776 (+0)

- عين الدفلى : 774 (+0)

- مستغانم : 746 (+0)

- أم البواقي : 717 (+2)

- الأغواط : 695 (+0)

- سكيكدة : 682 (+1)

- عين تموشنت : 677 (+0)

- أدرار : 635 (+0)

- خنشلة : 592 (+1)

- قالمة : 519 (+0)

- غرداية : 437 (+0)

- تيسمسيلت : 429 (+0)

- برج بوعريريج : 422 (+0)

- سوق أهراس : 417 (+13)

- سيدي بلعباس : 417 (+0)

- ميلة : 415 (+5)

- بشار : 348 (+0)

- مـعـسـكـر : 331 (+0)

- الطارف : 267 (+8)

- النعامة : 263 (+0)

- الشلف : 233 (+6)

- البيض : 232 (+0)

- غليزان : 210 (+0)

- تندوف : 204 (+0)

- تمنراست : 202 (+0)

- إليزي : 135 (+0)

- سعيدة : 72 (+0)