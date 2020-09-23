توزيع الإصابات الجديدة في كل ولاية

أخبار الوطن
23 سبتمبر 2020 () - ف.ن
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سجلت 40 ولاية أقل من  9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 28 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 8 ولايات أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وجاء توزيع الإصابات الـ 186 حالة جديدة على الولايات التالية :

 

-          الجزائر:5.587       (+19)

-          البليدة :  4.064      (+0)

-          وهران: 3.895       (+15)

-          سطيف : 3.207       (+20)

-          باتنة : 1.806       (+27)

-          بجاية : 1.791      (+0)

-          قسنطينة : 1.633    (+3)

-          عنابة : 1.436      (+0)

-          تيبازة :  1.380    (+4)

-          تلمسان : 1.299     (+12)

-          المسيلة : 1.295    (+7)

-          البويرة : 1.287     (+0)

-          بسكرة : 1.266       (+3)

-          ورقلة :  1.256    (+2)

-          الجلفة : 1.191      (+0)

-          تيزي وزو : 1.162     (+0)

-          الوادي : 1.103      (+0)

-          بومرداس : 1.038    (+13)

-          جيجل : 978     (+17)

-          تيارت : 943     (+0)

-          تبسة : 934      (+8)

-          المدية : 776      (+0)

-          عين الدفلى :  774    (+0)

-          مستغانم : 746     (+0)

-          أم البواقي :  717   (+2)

-          الأغواط : 695     (+0)

-          سكيكدة :  682     (+1)

-          عين تموشنت :  677    (+0)

-           أدرار : 635      (+0)

-          خنشلة : 592      (+1)

-          قالمة : 519      (+0)

-          غرداية : 437     (+0)

-          تيسمسيلت : 429     (+0)

-          برج بوعريريج : 422  (+0)

-          سوق أهراس : 417   (+13)

-          سيدي بلعباس : 417    (+0)

-          ميلة :  415  (+5)

-          بشار : 348      (+0)

-          مـعـسـكـر : 331      (+0)

-          الطارف : 267       (+8)

-          النعامة : 263          (+0)

-          الشلف : 233      (+6)

-          البيض : 232        (+0)

-          غليزان : 210    (+0)

-          تندوف : 204      (+0)

-          تمنراست : 202     (+0)

-          إليزي : 135     (+0)

-          سعيدة :  72     (+0)

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