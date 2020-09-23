توزيع الإصابات الجديدة في كل ولاية
سجلت 40 ولاية أقل من 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 28 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 8 ولايات أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء توزيع الإصابات الـ 186 حالة جديدة على الولايات التالية :
- الجزائر:5.587 (+19)
- البليدة : 4.064 (+0)
- وهران: 3.895 (+15)
- سطيف : 3.207 (+20)
- باتنة : 1.806 (+27)
- بجاية : 1.791 (+0)
- قسنطينة : 1.633 (+3)
- عنابة : 1.436 (+0)
- تيبازة : 1.380 (+4)
- تلمسان : 1.299 (+12)
- المسيلة : 1.295 (+7)
- البويرة : 1.287 (+0)
- بسكرة : 1.266 (+3)
- ورقلة : 1.256 (+2)
- الجلفة : 1.191 (+0)
- تيزي وزو : 1.162 (+0)
- الوادي : 1.103 (+0)
- بومرداس : 1.038 (+13)
- جيجل : 978 (+17)
- تيارت : 943 (+0)
- تبسة : 934 (+8)
- المدية : 776 (+0)
- عين الدفلى : 774 (+0)
- مستغانم : 746 (+0)
- أم البواقي : 717 (+2)
- الأغواط : 695 (+0)
- سكيكدة : 682 (+1)
- عين تموشنت : 677 (+0)
- أدرار : 635 (+0)
- خنشلة : 592 (+1)
- قالمة : 519 (+0)
- غرداية : 437 (+0)
- تيسمسيلت : 429 (+0)
- برج بوعريريج : 422 (+0)
- سوق أهراس : 417 (+13)
- سيدي بلعباس : 417 (+0)
- ميلة : 415 (+5)
- بشار : 348 (+0)
- مـعـسـكـر : 331 (+0)
- الطارف : 267 (+8)
- النعامة : 263 (+0)
- الشلف : 233 (+6)
- البيض : 232 (+0)
- غليزان : 210 (+0)
- تندوف : 204 (+0)
- تمنراست : 202 (+0)
- إليزي : 135 (+0)
- سعيدة : 72 (+0)