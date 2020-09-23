كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لفئة اقل من 20 سنة، صابر بن سماعين، اليوم الاربعاء عن قائمة موسعة تضم 34 لاعباوجهت لهم الدعوة لإجراء تربص من 25 سبتمبر الى 10 اكتوبر بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، حسب ما اعلنته الاتحادية الجزائرية (فاف) في موقعها الرسمي على الانترنت.

ويندرج هذا التربص -هو الاول منذ ستة اشهر من التوقف عن التدريبات بسبب فيروس كورونا- في اطار التحضيرات لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم بتونس، المؤهلة الى كأس أمم افريقيا-2021 التي ستقام بموريتانيا من 16 فيفري الى 4 مارس المقبلين.

و اوضحت الهيئة الفدرالية ان مسؤولي المركز التقني الوطني بسيدي موسى، وبالتنسيق مع اللجنة الطبية للفاف، اعطوا تعليمات "صارمة" من اجل احترام البروتوكول الصحي لوزارتي الشباب والرياضة والصحة.

ويعد نادي بارادو الاكثر تمثيلا في هذه القائمة بتواجد ثمانية لاعبين، متبوعا بشباب بلوزداد (7) و اتحاد الجزائر (4).

القائمة الموسعة :

حراس المرمى :

رضوان معاشو (شباب بلوزداد)، بوضياف ادريس (وفاق سطيف)، رمضان عبد اللطيف (شبيبة القبائل)، محمد امين يعقوبي (مولودية الجزائر)

اللاعبون :

شمس الدين بكوش، محمد اسلام بلخير، محمد عزي، محمد فوضيل بلخادم، رضوان شاوتي، اكرم بوراس (شباب بلوزداد)، محمد رضا حميدي، عادل بولبينة، خليل بارة، محمد تيتراوي، مروان زروقي، عبد الجليل منصور، محمد بوكرمة، ميلود عبد السلام دادة (نادي بارادو)، عبد القادر تميمي، محمد عماد رقيق، محمد بشير بلومي (مولودية وهران)، فارس جابري نشات، حذيفة عرفي (شبيبة القبائل)، أسامة بركات (شباب باتنة)، زغنون حميدة (اهلي برج بوعريريج)، وسيم وهاب، محمد جنيدي، فؤاد رحماني، ايمن بوشنان (اتحاد الجزائر)، منصف بكرار (وفاق سطيف)، اسلام عنسل (اولمبي المدية)، عبد الجليل ايمن بن داود، محمد انيس سياف (شباب قسنطينة)، عبد المعز دراس.