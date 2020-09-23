أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران صباح اليوم، عصابة إجرامية منظمة تتكون من 7 أشخاص متورطة في قضية التهريب الدولي "للكوكايين" والقنب الهندي وفي جناية استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، المساس بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال مع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى خارج الوطن .

وأسفرت العملية عن حجز 4510 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي 3 مركبات ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات يفوق 161 مليون سنتيم إضافة إلى 12هاتف نقال ومعدات الترويج.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه أمام العدالة.