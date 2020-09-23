أعلنت وزارة التربية الوطنية، ان نسبة قبول تلاميذ أقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ، في السنة الأولى ثانوي قدرت بـ 61.90 بالمائة.

وتمثل هذه النسبة العدد الإجمالي للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل 9 من 20 فما فوق خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 وأولئك الذين تم قبولهم عقب اجتيازهم للامتحان في دورته لسبتمبر2020.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس ابتداء من الساعة الثانية زوالا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: ttps://bem.onec.dz

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار وعبر فضاء الأولياء: https.://tharwa.education.gov.dz

كما سيتمكن الممتحنون من معرفة نتائجهم على مستوى كل المؤسسات التعليمية من خلال إشهار قوائم الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم (غدا الخميس) وفي نفس التوقيت(الثانية زوالا). وأشار البيان الى ان العدد الإجمالي لتلاميذ أقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ،المقبولين في السنة الأولى ثانوي يقدر بنسبة 61.90 بالمائة.