وقع اليوم بن احمد محمد مدافع محوري لفائدة أولمبي المدية قادما من جيل عين الدفلى و سيحمل الرقم 13 الذي اقنع المدرب شىريف حجار لتعويض بن علي الذي سيتقمص هذا الموسم الوان مولودية وهران، ولحد الان وصل تعداد العناصر الجديدة التي تم استقدامها الى عشرة باحتساب ثلاثة لاعبين من الفريق الرديف للاولمبي و يتعلق الامر لكل من كسوار من اهلي البرج، عنصر و عروج هذا الاخير القادم مم البطولة البرتغالية.

كما توصلت ادارة الاولمبي الى نجاحها في التجديد لعدة لاعبين من تشكيلة الموسم الفارط يتصدرهم لكروم، جغدلي وماموني وهو الامر الذي اراح كثيرا الطاقم الفني والاداري للاولمبي في ظل الازمة المالية التي يشكو منها النادي الذي قد يضطر الى الاستغناء عن جلب لاعبين من اصحاب الخبرة ، و من المنتظر ان يشرع الاولمبي في تحضيراته بداية من الاحد المقبل.