وقع اليوم بن أحمد محمد مدافع محوري لفائدة أولمبي المدية قادما من جيل عين الدفلى و سيحمل الرقم 13 الذي اقنع المدرب شىريف حجار لتعويض بن علي الذي سيتقمص هذا الموسم ألوان مولودية وهران، ولحد الآن وصل تعداد العناصر الجديدة التي تم استقدامها إلى عشرة باحتساب ثلاثة لاعبين من الفريق الرديف للأولمبي و يتعلق الأمر لكل من كسوار من أهلي البرج، عنصر و عروج هذا الأخير القادم من البطولة البرتغالية.

كما توصلت إدارة الأولمبيإلى نجاحها في التجديد لعدة لاعبين من تشكيلة الموسم الفارط يتصدرهم لكروم، جغدلي وماموني وهو الأمر الذي أراح كثيرا الطاقم الفني والإداري للأولمبي في ظل الأزمة المالية التي يشكو منها النادي الذي قد يضطر إلى الاستغناء عن جلب لاعبين من أصحاب الخبرة ، و من المنتظر أن يشرع الأولمبي في تحضيراته بداية من الأحد المقبل.