أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء ايقاف الأرجنتيني أنخل دي ماريا مهاجم باريس سان جرمان لأربع مباريات بتهمة البصق على الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا خلال الـ "كلاسيكو" الذي جمع الفريقين في 13 الشهر الحالي.



كما أشارت الرابطة إلى أن التحقيق الذي فُتح بحق غونزاليس بشأن مزاعم توجيهه إهانات عنصرية إلى البرازيلي نيمار نجم سان جرمان، سيتم النظر فيه في 30 سبتمبر خلال الاجتماع المقبل للجنة.



وقد التقطت عدسات الكاميرا مشاهد لدي ماريا، الذي لم يتم إقصاؤه في المباراة المثيرة التي شهدت نهايتها طرد خمسة لاعبين، وهو يبصق باتجاه غونزاليس من دون أن يصيبه.



وسيدخل ايقاف الدولي الأرجنتيني (32 عاما) حيز التنفيذ في 29 الشهر الحالي لذا سيكون قادرا على المشاركة أمام رينس هذا الأحد في المرحلة الخامسة، على أن يعود إلى المنافسات في الثامن من نوفمبر ضد رين.