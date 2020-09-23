أعلن وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أوليفييه فيران، مساء اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة من شأنها التجاوب مع خطورة الوضع الوبائي الناتج عن جائحة كورونا في البلاد.



وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، عن تسجيل 31459 حالة وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة في فرنسا، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف أن 4244 مصابا بمرض "كوفيد-19" تم وضعهم في المستشفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة، بينهم 675 في وحدات الإنعاش.



وأكد الوزير إقامة "عتبات إنذار" متعددة في البلاد، تناسب مع مستوى تفشي مرض "كوفيد-19" في أنحاء فرنسا، مشيرا إلى أن المناطق الأكثر تضررا من أزمة كورونا ستشهد إغلاق مطاعم وبارات اعتبارا من السبت القادم. كما ذكر أن هذه المناطق يمكن أن تفرض عليها حالة طوارئ صحية في حالة تدهور الوضع الوبائي فيها.



ونصح فيران المواطنين باتخاذ إجراءات احترازية إضافية في وجه تفشي "كوفيد-19"، ومنها تجنب حفلات الغداء أو الخروج إلى الشوارع أكثر من مرة واحدة خلال الأسبوع.



وشدد الوزير على أن السلطات تعول على ألا تتجاوز فترة تطبيق هذه الإجراءات الصارمة أسبوعين.