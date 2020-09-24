انفجر، صبيحة اليوم الخميس، أنبوب غاز المدينة بمسكن ذي ثلاثة طوابق بحي الحميز التبع إقليميا لبلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة صباحا وخمس دقائق.

وأدى الحادث إلى إصابة 8 أشخاص بجروح وحروق مختلفة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأضاف البيان، أن الحادث خلف خسائر مادية تمثلت في انهيار الجدران على مستوى الطابقين الثالث و الثاني للبناية وتحطم جزئي لسيارتين مركونتين بجانب المسكن. حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية وتم نقل المصابين مباشرة إلى مستشفيات الرويبة، الدويرة و مستشفى حسان بادي بلفور سابقا.