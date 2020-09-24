قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ،أن الجزائر لم تنتصر بعد على وباء كورونا وتواصل معركتها معه.

وتابع الوزير، أنه بفضل مجهودات مستخدمي الصحة والمواطنين تم تسجيل نتائج مرضية في هذا الخصوص. وجدد بن بوزيد تأكيده أن الأرقام المعلن عنها حقيقة وأنه يجب المحافظة على هذا الانجاز، خصوصا في ظل ما تعيشه العديد من الدول جراء ارتفاع عدد الإصابات.

وكشف الوزير أنه أسدى تعليمات لاستئناف العمل بالمستشفيات خصوصا ما تعلق بالعمليات الجراحية، وذلك وفقا للسلطة التقديرية للمسؤولين على مستوى مختلف المستشفيات.