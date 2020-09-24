تقرر تأجيل الصالون الدولي الحادي عشر للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة (إيرا 20) الذي كان مبرمجا في أكتوبر المقبل بمركز الاتفاقيات لوهران إلى شهر ماي من العام المقبل.

وقد كان من المقرر تنظيم هذه التظاهرة من 19 إلى 21 أكتوبر المقبل قبل أن يتم تحديد موعدها الجديد الذي سيكون من 24 إلى 26 ماي 2021، حسبما أوضحت وكالة الاتصال ''ميرياد للاتصال'' .

وأرجع المصدر ذاته ، سبب التأجيل إلى الظرف الصحي الحالي المتعلق بفيروس كوفيد-19، مما اضطر المنظمين إلى انتظار تحسن الوضع الصحي.

وشرعت الجهة المنظمة اعتبارا من الآن، في التحضير للصالون وفق تاريخه الجديد وذلك "في إطار الامتثال الصارم للإجراءات الصحية المطلوبة".

جدير بالذكر بأن الطبعة العاشرة من هذا المعرض، التي أقيمت في أكتوبر 2019 بوهران، شهدت مشاركة حوالي ستين عارضا، معظمهم من المتعاملين الوطنيين، وأكثر من 6.000 زائر.