لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي بولايات الجنوب منذ ليلة البارحة ومباشرة عقب تصريحات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمس الأربعاء من ولاية وهران ، تعج بهاشتاغ "صحراوي وأفتخر" ردا على التصريحات التي وصفت بـ " المستفزة " التي أطلقها ذات المسؤول بخصوص التغطية بخدمات الهاتف النقال والثابت .

وإلى جانب الهاشتاغ المذكور الذي لا يزال يملأ منصات التواصل الاجتماعي لحد كتابة هذه الأسطر ، ندد كتاب ومثقفون وفاعلون في المجتمع المدني بولايات الجنوب ، بتصريحات وزير البريد التي قال فيها " مارناش في الصحراء رانا في وهران " واعتبروها غير مسؤولة وتحمل في مضمونها خطابا جهويا وعنصريا ، مطالبين بإقالة الوزير لرد الاعتبار لسكان مناطق الجنوب.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أن ما قاله الوزير لا ينسجم مع تعليمات رئيس الجمهورية الداعية إلى نبذ الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن، مشيربن إلى أن ما تفوه به الوزير يتعارض مع تطلعات الشعب الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة.

ورغم أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، قدم توضيحا في فيديو بث عبر الصفحة الرسمية للوزارة ، إلا أن هذا لم يكن كافيا وهو ما تعكسه آلاف التعليقات التي صبت جام غضبها على الوزير ، كما تضمنت العديد من التعليقات تذكير الوزير بأن مناطق الصحراء هي مصدر ثروات البلاد والرئة التي يتنفس بها الاقتصاد الجزائري ، وهي مصدر كذلك الراتب الذي يتلقاه .