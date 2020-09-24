فسخت إدارة اتحاد الجزائر، عقد المدافع الأيمن، محمد وليد تيبوتين بالتراضي، حسب ما أعلن عنه النادي الناشط في الرابطة الأولى المحترفة. ونشر النادي العاصمي على موقعه الرسمي بيانا يؤكد خبر تسريح تيبوتين الذي تمنت له التوفيق في مشواره الكروي.

وكان اللاعب ذو 29 سنة قد بدأ مسيرته الكروية مع اتحاد الجزائر قبل أن ينتقل للأصناف الشبانية لنادي بارادو، وبعدها حمل ألوان اتحاد عنابة، جمعية الشلف اتحاد حجوط وشبيبة الساورة، ليعود خلال موسم 2018-2019 إلى اتحاد الجزائر.

وكانت إدارة النادي قد فسخت بالتراضي كذلك يوم الأحد عقدي الحارس اسماعيل منصوري والمدافع الدولي السابق هشام بلقروي بالإضافة إلى اللاعب الليبي مؤيد اللافي. وأصبح تيبوتين خامس المغادرين لنادي "سوسطارة" بعد منصوري وبلقروي ومؤيد اللافي والمهاجم إلياس يعيش، في انتظار بقية المسرحين وهم شريفي، خيراوي، أوكال، عرجي ورجيمي. بالمقابل، تمت ترقية ستة عناصر من الآمال ويتعلق الأمر بكل من عليان ياسين، بجاوي أحمد، عباسي زين الدين، لوانشي عبد الكريم، جنيدي محمد وأوهاب وسيم.