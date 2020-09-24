أوقفت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي بوسفر التابع لأمن دائرة عين الترك بوهران أمس الأربعاء، 11 شخصا كانوا بصدد الإبحار بطريقة سرية نحو الضفة المقابلة من البحر المتوسط من بينهم منظم الرحلة في وقت حجزت فيه 4495 أورو و 316 مليون سنتيم إضافة إلى قارب ومحرك بقوة 90 حصانا.

وبعد تحويلهم للمصلحة الأمنية من أجل التحقيق تبين أن معظمهم ينحدرون من ولايات الجهة الشرقية للوطن.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص الصادر عن رئيس محكمة عين الترك تم حجز قارب مدجج بمحرك قوته 90 حصانا كان يستعمل في تهريب البشر نحو أوروبا.

وتم تقديم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أمام وكيل الجمهورية بعد تحرير إجراء قضائي ضدهم.

كما ألقت المصالح ذاتها في عملية منفصلة، القبض على أحد منظمي رحلات إبحار سرية عمره 28 سنة مع حجز قارب من نوع كانون بمحرك قوته 85 حصانا وذلك على إثر شكوى رفعها ضحايا مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف الموقوف الذي أوهمهم برحلة نحو إسبانيا مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 12 و50 مليون سنتيم مع العلم أن هذا المحتال كان يصطاد الضحايا المنحدرين من خارج ولاية وهران الراغبين في "الحرقة". وتم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه أمام العدالة.