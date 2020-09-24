استرجعت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي بسيدي البشري التابع لأمن دائرة بئر الجير بوهران أول أمس، قاصرتين كانتا محل بحث في فائدة العائلات بعد استدراجهما لغرض الهجرة غير الشرعية وسلمتهما إلى ذويهما في وقت أوقفت فيه 4 متورطين في قضية اختفائهما.

وكان والدا القاصرتين تقدما بشكوى على مستوى مصالح الأمن سالفة الذكر بغرض الإعلان عن البحث عنهما لتباشر الأخيرة تحرياتها عن طريق تكثيف الأبحاث باستغلال كافة الوسائل التقنية ليتبين لها أن القاصرتين كانتا محل استدراج من طرف أشخاص لغرض التحريض على الهجرة غير الشرعية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة تم استرجاعهما مع توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية من بينهم الرأس المدبر للعملية الذي عثر المحققون داخل مسكنه على محجوزات تمثلت في مبلغ مالي بالعملة المحلية قدره264 ألف دينار وآخر بالعملة الصعبة قدره 2050 أورو وهذا فضلا عن سيف وقارورة غاز مسيل للدموع.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين الأربعة قدموا بموجبه أمس، أمام العدالة حيث صدر في حقهم أمر إيداع في الوقت الذي سلمت فيه القاصرتان إلى أوليائهما.