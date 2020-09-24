نفت تقارير صحفية إنجليزية وأمريكية ما تداول بوجود مفاوضات بين ريال مدريد الإسباني، والدولي الجزائري النجم رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية كشفت قبل أيام عن وجود مفاوضات بين ممثلي ريال مدريد ومحرز، وأن هناك اتصالا مباشرا جرى بين محرز، وزين الدين زيدان مدرب "الملكي".

وأشار موقعا "سبورتس إليستريتد" الأمريكي و"سكاي سبورتس" البريطاني، إلى أنه لم يحدث أي تفاوض فعلي بين محرز والريال. وأكد الموقع الأمريكي عدم حدوث أي مفاوضات بين محرز والريال، بحسب مصادر مطلعة من كلا الناديين.

ولم يسرد التقرير الذي نشر قبل أيام، أي حقائق دقيقة عن الاتصال الذي جمع اللاعب والمدرب، وما جاء فيه. ومن المنتظر أن يشارك محرز مع مان سيتي ضد بورنموث الإنجليزي مساء اليوم الخميس في كأس رابطة الأندية المحترفة.