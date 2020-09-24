أنهى نادي مولودية الجزائر، إجراءات انضمام نبيل سعدو، قائد شبيبة القبائل بشكل رسمي، بعد أن وقع اللاعب على عقود انتقاله إلى النادي الأخضر.

وكشف النادي العاصمي في بيان عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أن قائد الشبيبة السابق، انضم رسميًا لصفوف المولودية، في صفقة انتقال حر، بعد أيام من فسخ عقده مع "الكناري".

وذكر بيان النادي أن اللاعب سعدو وقع على عقد لمدة عامين مع "الشناوة"، لينتهي عقده في صيف 2022.

وكان سعدو على بعد خطوات من الانضمام لاتحاد العاصمة، إلا أن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس عرف كيف يقنع اللاعب، وأتم إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

ومن المرتقب أن يلتحق سعدو بالتدريبات الجماعية، بعد خضوعه لفحص "بي سي آر".