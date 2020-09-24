نظم صباح اليوم العشرات من موظفي قطاع الصحة من ممرضين وعمال والمنضوين تحت غطاء الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الصحة لولاية البويرة، للمطالبة بفتح قنوات الحوار للتكفل بالانشغالات المطروحة والعالقة.

وحسب ملف تحصلت عليه "الخبر" من المحتجين فإنه ونظرا لظروف العمل المزرية والمتدنية في قطاع الصحة لولاية البويرة عجل بالتكتل النقابي بين نقابة " SAP" و نقابة "السناباب" لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر مديرية الصحة وذلك لفتح الأبواب أمام ممثليهم لحل جملة من المطالب المشروعة، وكذلك تحسين ظروف العمل.

وأضافوا أن الإدارة وضعت جدار العزل وأحاطت به بجملة من القرارات التعسفية التي ترمي إلى غلق باب الحوار مع الشريك الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الظروف المهنية للموظفين خاصة بعد التقارير التي رفعتها بمختلف المؤسسات الاستشفائية وعلى رأسها مستشفى محمد بوضياف ومستشفى محمد بشير بعين بسام. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بفتح قنوات الحوار وإلغاء العقوبات و إنهاء أشكال الترهيب والتهديد من طرف الإدارة إضافة إلى تحسين ظروف العمل.