قامت المصالح الجبائية بتحصيل ما يزيد عن 100 مليار دج في 2019 كحقوق وغرامات ضد المتهربين ضريبيا، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وأوضح بن عبد الرحمان، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، أن عمليات الرقابة التي أنجزت في 2019 أفضت إلى تحصيل مبلغ إجمالي قدره 100.123.988.510 دج أي بزيادة 27 بالمائة مقارنة بـ 2018. ويمكن تحصيل "ضعف أو ثلاثة أضعاف" هذا المبلغ بعد وضع حيز الخدمة لنظام المعلومات الجديد الذي تحضر وزارة المالية لإطلاقه قريبا، حسب الوزير.

ومن أجل استغلال نتائج التحقيقات بشكل أفضل وفي إطار تنفيذ نظام المعلومات الجديد، أطلقت المديرية العامة للضرائب مشروعا "ضخما" لمراجعة مخطط استغلال ومعالجة المعلومات الجبائية مما يسمح بالتكفل الفعال والمتزامن للمعلومات المدروسة لدى المصالح المختلفة، يضيف بن عبد الرحمان.

واعترف الوزير بصعوبة تقييم الحجم الحقيقي للتهرب والغش الجبائيين بسبب وجود الفضاء الموازي وكون المكلفين بالضريبة العاملين في هذا القطاع غير مسجلين لدى المصالح الجبائية أو لدى مصالح قطاع التجارة والجمارك وصناديق التأمين الاجتماعي وهو ما لا يسمح بتحديد قيمة الدخل الخفي والتهرب الجبائي.