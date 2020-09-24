صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالجزائر بالإجماع على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس سنة 2018.

وتم التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وأكد وزير التجارة عقب التصويت على القانون أن دخول هذه المنطقة سيمكن الجزائر من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في القارة السمراء. من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني أن توقيع هذا الاتفاق سيجعل من الدول الإفريقية قوة تفاوضية مع تكتلات دول القارات الأخرى، والمشاركة في الاقتصاد العالمي بالنظر إلى ما تمتلكه إفريقيا من قدرات وثروات.

وسيمكن هذا المشروع، حسبه، الجزائر من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مما يفتح لها آفاقا واسعة لتكون فاعلا في القرارات المصيرية الدولية.