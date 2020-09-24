أقدم صباح اليوم الخميس، سكان قرية الروابع ببلدية برج أخريص، 60 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، على غلق الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين بلدية برج أخريص والحجرة الزرقاء في مقطع التقاطع المؤدي للمفرغة العمومية احتجاجا على تدهور الأوضاع التنموية بالمنطقة.

وحسب شكوى سكان الروابع تحصلت "الخبر" على نسخة منها، فقد طالبوا السلطات بالإسراع في ربط القرية بالغاز الطبيعي وتغطية المنطقة بمختلف شبكات الهاتف النقال مع إعادة الاعتبار للطريق الذي يربط القرية بالطريق الولائي رقم 20 وتوفير حاويات القمامة، كما طالبوا السلطات المحلية بأخذ المشاكل بعين الاعتبار على اعتبار القرية منطقة ظل، وأكدوا أن حل هذه المشاكل سيسهل من حياة المواطن.

هذا وقد تدخلت المصالح الأمنية المختصة حيث حولت ممثلين عن المحتجين إلى مصالح الدائرة لرفع انشغالاتهم وإعادة الحركة للطريق.